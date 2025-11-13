America's Cup: a Napoli incontro con ministri e imprese per impatto evento L'evento domani alle 15 al Centro congressi di via Partenope

Napoli si prepara a diventare protagonista della crescita del Mezzogiorno, ospitando nel 2027 la 38ª America's Cup. Per questo motivo, Class Editori e Milano Finanza hanno deciso di dedicare all'appuntamento internazionale un'edizione speciale di Motore Italia, il roadshow dedicato al racconto delle imprese italiane piu' virtuose.

L'evento, ospitato alle ore 15 di venerdi' 14 novembre presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II (Centro Congressi di via Partenope 36) e moderato da Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, e dalla giornalista di Class Cnbc Silvia Sgaravatti, si aprira' con i saluti del sindaco Gaetano Manfredi e del rettore Matteo Lorito, insieme al vicepresidente di Manageritalia, Simone Pizzoglio.

Tra i protagonisti istituzionali, gli interventi del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, presente in aula, e del ministro del Turismo Daniela Santanche', collegata in video, che porteranno la visione del Governo sul valore economico e sociale dei grandi eventi sportivi. Assieme a loro, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, e i videomessaggi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Giovanni Malago', presidente della Fondazione Milano Cortina 2026.