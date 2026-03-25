Napoli è la città italiana che piace di più: a Pasqua sarà invasione di turisti Prenotazioni a +93 per cento rispetto allo scorso anno: più di Roma e Milano

Per Pasqua 2026 gli italiani tornano a viaggiare con decisione, scegliendo soprattutto le grandi città europee, ma tra le destinazioni che stanno vivendo la crescita più significativa c’è Napoli. I dati diffusi da eDreams raccontano di un aumento complessivo delle prenotazioni del 17% rispetto allo scorso anno e confermano un trend ormai consolidato: la primavera è il momento ideale per brevi viaggi urbani tra cultura, buon cibo e clima favorevole.

In questo scenario, Napoli emerge come una delle vere protagoniste della stagione. La città partenopea registra infatti un incremento del 93% nelle prenotazioni, uno dei dati più alti in assoluto, segnale di un interesse sempre più forte sia da parte dei viaggiatori italiani sia di quelli internazionali. Un risultato che rafforza il posizionamento turistico del capoluogo campano, capace di competere con mete europee storicamente più consolidate come Barcellona, Parigi e Londra.

Il successo di Napoli si inserisce in una tendenza più ampia che vede crescere l’attrattività delle città italiane durante il ponte pasquale. Accanto a mete come Catania e Milano, Napoli si distingue per la capacità di unire patrimonio storico, offerta culturale e una proposta enogastronomica tra le più apprezzate al mondo. Elementi che, uniti a un clima già primaverile, la rendono particolarmente competitiva per soggiorni brevi.

Ed è proprio il formato del weekend lungo a dominare le scelte dei viaggiatori: la maggior parte degli italiani opta per vacanze di tre o quattro giorni, una durata ideale per scoprire città ricche di attrazioni senza affrontare viaggi troppo impegnativi. In questo contesto, Napoli si conferma perfetta per un turismo esperienziale fatto di arte, panorami e tradizioni.

Sul fronte internazionale, l’Italia continua a esercitare un forte richiamo. Le principali città d’arte restano centrali nelle scelte dei turisti stranieri, ma cresce l’interesse anche per le destinazioni costiere e per il Sud. Napoli, in particolare, si consolida come uno degli hub più attrattivi, capace di intercettare flussi provenienti soprattutto da Spagna, Francia e Germania.

Il quadro che emerge è quello di una Pasqua all’insegna della mobilità e della riscoperta delle città, con Napoli sempre più centrale nelle dinamiche del turismo europeo. Un risultato che conferma come il capoluogo campano stia vivendo una fase di forte rilancio, diventando una scelta sempre più naturale per chi cerca una meta completa, autentica e competitiva.