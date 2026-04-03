Asl Napoli 1:"Monitoraggio gare di appalto e salvaguardia livelli occupazionali" Il documento delle organizzazioni sindacali

Le organizzazioni sindacali Sgb-Cub-Si Cobas-Cobas informano le lavoratrici e i lavoratori sugli esiti dell’incontro tenutosi in data 26 marzo 2026 presso la direzione generale dell’Asl Napoli 1 centro.

Nel corso della riunione, le organizzazioni sindacali hanno ribadito con forza la necessità di:

Un attento monitoraggio delle gare di appalto, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la corretta applicazione dei Ccnl di riferimento, in particolare nei servizi 118, facchinaggio e pulizie.

Impegni assunti dall’Asl:

Per il servizio 118 (in scadenza il 02/09/2026), è in corso l’istruttoria per il nuovo affidamento. L’Asl ha confermato l’applicazione del Ccnl Anpas “Servizi assistenziali”.

Questo rappresenta un passaggio importante che potrà determinare miglioramenti significativi delle condizioni contrattuali ed economiche per i lavoratori del servizio 118 nelle prossime gare.

Per la gara logistica/facchinaggio, è in fase di rettifica la documentazione: sarà applicato il Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione, superando il precedente inquadramento

multiservizi.

Anche in questo caso si prospettano miglioramenti rilevanti per i lavoratori, grazie a un

contratto più adeguato alle attività svolte.

Per il servizio pulizie, è stato evidenziato un quadro complesso: procedura Consip in essere, nuova gara SoReSa sospesa da ordinanza del Tar Campania. In vista della scadenza dell’appalto, l’ASL ha istituito un tavolo tecnico per definire una gara ponte o autonoma, tenendo conto delle criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali.

L’Asl ha inoltre ribadito l’impegno a vigilare sulla corretta applicazione contrattuale e sulla tutela occupazionale durante tutte le fasi di esecuzione degli appalti.

Le organizzazioni sindacali Sgb-Cub-Si Cobas- Cobas continueranno a monitorare con attenzione l’evoluzione delle procedure, affinché gli impegni assunti si traducano in risultati concreti e tangibili per tutti i lavoratori.