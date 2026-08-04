Napoli, al via Exempla: l’artigianato campano in mostra Inaugurato alla Stazione Marittima il percorso espositivo con 5 itinerari gratuiti

L'artigianato artistico della Campania punta a diventare uno dei principali ambasciatori della cultura regionale nel mondo. È stato inaugurato oggi, martedì 4 agosto, presso la Stazione Marittima di Napoli, il percorso espositivo Exempla – Il Grand Tour del Saper Fare Campano, un progetto promosso dalla Regione Campania e dall'Agenzia Campania Turismo per valorizzare le eccellenze manifatturiere e l'identità dei territori.

L'iniziativa trasforma il patrimonio artigianale regionale in un'esperienza culturale e turistica integrata. L'esposizione si inserisce nel piano strategico di promozione della Campania in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, puntando ad accrescere l'attrattività della destinazione sia per i visitatori italiani e stranieri, sia per gli operatori del settore, i buyer e la stampa estera.

Le istituzioni all'inaugurazione

Alla cerimonia di apertura hanno preso la parola: Vincenzo Maraio, assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione Digitale della Regione Campania; Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania; Tommaso Cognolato, CEO e General Manager di Terminal Napoli S.p.A. All'evento hanno partecipato anche gli artigiani ed espositori locali, veri protagonisti di una mostra che unisce manufatti d'eccellenza, lavorazioni tradizionali e testimonianze dirette delle maestranze.

I 5 itinerari gratuiti di "Exempla"

Il progetto non si limita all'allestimento espositivo, ma offre al pubblico cinque percorsi tematici gratuiti coordinati sul territorio, pensati per coniugare le botteghe storiche, i paesaggi locali e le tradizioni enogastronomiche:

Oro di Caserta: un viaggio incentrato sulla Reggia di Caserta, le celebri seterie di San Leucio e l'artigianato reale.

Torre del Greco: percorso dedicato alla secolare tradizione di lavorazione e incisione del corallo e del cammeo.

Napoli e San Gregorio Armeno: un'immersione nell'arte presepiale partenopea, nella liuteria e nelle maioliche storiche.

Aree interne (Benevento e Irpinia): un itinerario focalizzato sulle comunità locali, i paesaggi e le produzioni manifatturiere dell'entroterra.

Cilento: percorsi che intrecciano antichi mestieri manuali, la riscoperta dei borghi e i sapori autentici della costa e delle colline meridionali.