"No al debito ingiusto", De Magistris annuncia la rivolta Sabato 14 aprile Napoli in piazza. Il sindaco denuncia: c'è chi vuole lo scioglimento del comune

di Pierluigi Melillo

Napoli scende in piazza per dire no al debito ingiusto. In mattinata è comparso anche uno striscione sul balcone di Palazzo San Giacomo. Eloquente il messaggio: "NO al debito ingiusto, Napoli Libera". Il sindaco De Magistris ha confermato la giornata di lotta per sabato 14 aprile. Ed ha fortemente criticato il verdetto della Corte dei Conti che “ha riconosciuto la correttezza del nostro operato, l'unico debito che ci viene piombato sulla testa è il Cr8 (consorzio che si è occupato della ricostruzione post terremoto, ndr), per 85 milioni. E' una decisione sbagliata, un errore molto grave che rischia di avere ripercussioni molto gravi sulla città a causa di un debito odioso, ingiusto che mai questa città, mai un Consiglio comunale, mai alcun napoletano ha contratto. E' un debito dello Stato''. Napoli deve pagare 85 milioni. Ed ora è in bilico anche il bilancio di previsione che la Giunta deve approvare. “Ci attaccano volendo farci pagare per evidenti responsabilità di altri – ha detto nei giorni scorsi de Magistris – Quelli che hanno distrutto negli anni passati la città ed il suo popolo cercano di tornare come fantasmi”.

Una situazione, che lo stesso sindaco definisce “ingiusta, illegale e contro la città”. In questi ultimi giorni De Magistris si è fatto sentire più volte su questa questione che ormai lo attanaglia e che è diventata una vera e propria battaglia.

Gli 85 milioni, se non viene trovata una soluzione, saranno sottratti alla città di Napoli con conseguenze sicuramente gravi sulla comunità, sui servizi e inevitabilmente su un bilancio già povero. “Ci vogliono far cadere, vogliono provocare lo scioglimento del Comune di Napoli ma noi questa soddisfazione non gliela daremo”. E’ per questo motivo che il sindaco De Magistris ha organizzato una manifestazione in cui sono invitati tutti i cittadini, tutti coloro che vogliono lottare per i diritti e la Giustizia. “Sii protagonista e partecipa anche Tu alla manifestazione contro il debito ingiusto ed in difesa della Città”, si legge nel post pubblicato qualche ora fa dal sindaco. La manifestazione, chiaramente intitolata “NO al debito ingiusto. Napoli libera”, si terrà sabato 14 aprile alle ore 10.00 in Piazza Municipio”. Una manifestazione che, come ha voluto ricordare il sindaco, ha come scopo “l’eliminazione di questa ingiustizia che rischia di soffocare la Città”.