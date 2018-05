Psr, Petracca coordinatore del comitato di indirizzo Campania L'incarico, la nomina, i ringraziamenti del consigliere irpino

di Simonetta Ieppariello

Psr, è Maurizio Petracca il coordinatore regionale del comitato di interizzo per la Campania. Un incarico accolto con grande entusiasmo dal consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo, che posta sul suo profilo Facebook:

"Un vero onore per me. Ma anche una grande responsabilità. Il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca mi ha nominato coordinatore del Comitato d’indirizzo, supporto e verifica dell’attuazione del Psr, organismo che è stato istituito con apposita delibera di giunta regionale per velocizzare e rendere quanto più efficace la spesa dei fondi europei in agricoltura.

E' un riconoscimento importante per l’azione di stimolo che come Commissione Agricoltura della Regione Campania abbiamo svolto in questi anni.

Ringrazio le organizzazioni di categoria per gli auguri che mi hanno indirizzato. Posso garantire grandissima attenzione ed abnegazione nello svolgimento di questo compito così importante che mi è stato affidato. Il Comitato che sono stato chiamato a coordinare si riunirà con frequenza, avendo come obiettivo prioritario quello di rendere quanto più efficiente possibile la spesa delle risorse perché davvero il Psr possa continuare ad essere una opportunità di crescita e di sviluppo per il comparto agricolo regionale.

Attraverso me, questa designazione rappresenta un riconoscimento per le aree interne della Campania che, con la loro spiccatissima vocazione rurale, possono davvero fare del Psr un'opportunità irripetibile di sviluppo e crescita.

Oggi più che mai ho bisogno del vostro sostegno per portare avanti, come sempre provo a fare, il compito che mi è stato affidato con impegno, serietà e concretezza».