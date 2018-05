Il presidente Fico a Napoli: "Non tradirò mai il Sud" E a San Gregorio Armeno il presidente della Camera è già tra i protagonisti sul presepe

Cinque Stelle contro il Mezzogiorno? Impossibile. Il presidente della Camera Roberto Fico è tornato a Napoli ed ha subito replicato al sindaco di Napoli de Magistris che aveva accusato il M5S di aver tradito il Sud. "Non tradirò mai il Sud, è impossibile". "Il Sud - ha chiarito Fico - è elemento fondamentale e fondante, come tutta Italia. Le cose vanno distribuite su tutto il territorio nazionale, non c'è ombra di dubbio su questo. Qualsiasi governo deve per forza fare questo, perché il Sud è l'opportunità di sviluppo maggiore che c'è in Italia e nel panorama europeo". Il presidente della Camera, ha fatto tappa al Salone del Libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso.“Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo". Secondo Fico il futuro del Salone del Libro di Napoli "va costruito con tutto il Paese e dipende anche dagli investimenti che lo Stato deciderà di fare. Il futuro - ha affermato - dobbiamo costruirlo con la città di Napoli, con il Paese, dobbiamo integrare tecnologia e libri in modo da riuscire a fare un percorso che sia culturale soprattutto nel nostro Paese che ha un bene cosi profondo in tema di patrimonio e archeologia". Ai cronisti che chiedevano quale è stato l'ultimo libro letto, Fico ha risposto: "Il Tao della fisica, ma leggo un po' tutto quello che mi interessa come la fisica, romanzi di un certo tipo. Pratico una lettura un po' a 360 gradi".

A Fico statuina e corno. Anche il presidente della Camera Roberto Fico finisce nell'elenco dei vip immortalati come statuine del presepe napoletano. Lo stesso Fico si è recato nella bottega di Marco Ferrigno, tra i più noti artigiani del settore, in via San Gregorio Armeno, la 'via dei presepi' nel centro storico della città, per ritirare la statuina prodotta con le sue sembianze. Marco Ferrigno ha regalato al presidente della Camera anche un cornetto rosso portafortuna: "Di questi tempi forse c'è bisogno più di questo che della statuina", ha scherzato Fico.

pi.mel.