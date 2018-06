Comunali in Campania: affluenza al 19,68% I numeri in ogni provincia

Sono 760 i comuni italiani chiamati al voto domenica per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. A tre mesi dalle elezioni politiche, il voto di oggi rappresenta il primo test per valutare le reazioni degli elettori alle alleanze che sostengono il nuovo governo giallo-verde. L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica.

di Simonetta Ieppariello

L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno, nei comuni dove dovesse servire. A tre mesi dalle elezioni politiche, il voto di oggi rappresenta il primo test per valutare le reazioni degli elettori alle alleanze che sostengono il nuovo governo giallo-verde. Insomma, un voto che spiegherebbe come gli italiani hanno assorbito le ultime vicessitudini politiche nazionali.



Questa l'affluenza registrata alle 12





Nel Salernitano

AQUARA = 20,01

ATENA LUCANA = 16,23

CALVANICO = 21,69

CAMPAGNA = 24,25

CASTELCIVITA = 24,39

GIUNGANO = 32,47

LAVIANO = 11,56

MONTECORVINO ROVELLA = 20,67

NOVI VELIA = 19,81

OLEVANO SUL TUSCIANO = 23,95

PELLEZZANO = 17,14

PERITO = 15,94

POLLA = 15,51

PONTECAGNANO FAIANO = 24,40

ROCCAGLORIOSA = 11,68

ROMAGNANO AL MONTE = 24,05

SAN GREGORIO MAGNO = 17,95

SAN MANGO PIEMONTE = 26,87

SCALA = 26,92

Nel Napoletano:



AFRAGOLA = 21,10

BOSCOREALE = 18,63

BRUSCIANO = 24,63

CASANDRINO = 19,60

CASTELLAMMARE DI STABIA = 17,33

CERCOLA = 17,95

CICCIANO = 21,55

CIMITILE = 27,44

FORIO = 20,72

OTTAVIANO = 23,38

PALMA CAMPANIA = 28,02

POLLENA TROCCHIA = 14,21

QUALIANO = 20,53

QUARTO = 12,66

SAN GIUSEPPE VESUVIANO = 23,06

SAN VITALIANO = 19,95

SANT'AGNELLO = 19,61

SCISCIANO = 26,72

TORRE DEL GRECO = 16,60

VOLLA = 14,55

Nel Casertano

ALIFE = 17,65

CAIAZZO = 24,36

CANCELLO ED ARNONE = 26,68

CELLOLE = 24,20

GALLUCCIO = 22,44

GRICIGNANO DI AVERSA = 22,06

LETINO = 19,00

LUSCIANO = 18,87

MADDALONI = 15,79

ORTA DI ATELLA = 18,73

PRESENZANO = 22,00

RAVISCANINA = 22,85

RIARDO = 21,40

SAN TAMMARO = 30,22

SANT'ANGELO D'ALIFE = 20,44

TEANO = 19,28

TRENTOLA DUCENTA = 21,96

VITULAZIO = 25,53





In Irpinia

AQUILONIA = 13,72

AVELLINO = 20,86

BAGNOLI IRPINO = 16,43

CAIRANO = 6,95

CAPOSELE = 17,73

CASALBORE = 25,59

CONZA DELLA CAMPANIA = 13,81

FORINO = 21,43

GESUALDO = 20,46

GRECI = 16,39

LAPIO = 20,09

LAURO = 21,26

MARZANO DI NOLA = 19,29

MUGNANO DEL CARDINALE = 30,07

QUADRELLE = 27,07

ROCCA SAN FELICE = 8,95

SAN POTITO ULTRA = 25,18

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI = 10,46

SUMMONTE = 21,73

TORRE LE NOCELLE = 27,30

VALLATA = 19,67



Nel Sannio

ARPAISE = 24,90

BUCCIANO = 27,92

CASTELPAGANO = 14,75

CEPPALONI = 26,39

FRASSO TELESINO = 24,15

MONTESARCHIO = 18,60

MORCONE = 20,53

PONTE = 28,82

PONTELANDOLFO = 10,16

PUGLIANELLO = 17,65

SAN LEUCIO DEL SANNIO = 17,20

SAN LORENZO MAGGIORE = 21,37

SAN LUPO = 17,49