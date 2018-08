Sanità, De Luca: "Prestazioni tutto l'anno, niente truffe" Il governatore autorizza le aziende a finanziare i laboratori accreditati per garantire i servizi

La svolta il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, l'ha annunciata sul web. “Questa mattina – scrive su facebook il presidente - ho formalmente autorizzato le aziende sanitarie della Campania a finanziare, in via di anticipazione con fondi propri, le prestazioni di analisi dei laboratori accreditati per evitare così ogni eventuale interruzione dei servizi sanitari offerti ai cittadini. Chi avesse già fruito di prestazioni a pagamento per il superamento del budget sarà rimborsato, previa presentazione al distretto di riferimento del relativo titolo di spesa. Inoltre, nell'ambito del protocollo firmato con la Guardia di Finanza, sono stati attivati una serie di controlli a tappeto nelle strutture accreditate dove già si segnalano diversi casi di aggravi di spesa fuori della norma. Per domani è stata convocata a Palazzo Santa Lucia una riunione operativa con tutti i dirigenti delle Asl della Campania, con all'ordine del giorno tra l’altro il punto sui tetti di spesa, i controlli e le verifiche sulla piattaforma Saniarp, il piano per gli screening oncologici. Non sarà tollerata nessuna interruzione delle prestazioni dei centri di laboratorio accreditati. I dirigenti delle Asl ne risponderanno personalmente. Occorre garantire il servizio ai cittadini per tutto l’anno. Le coperture finanziarie sono state trovate, ma nessuna sciatteria organizzativa sarà tollerata. Nel frattempo si userà il pugno di ferro nei confronti delle residue e limitate aree speculative presenti nel mondo dei laboratori di analisi. Non saranno tollerati né i truffatori, né i mancati o poco rigorosi controlli”.

Federlab: era ora. "Plaudiamo alla reminiscenza improvvisa del presidente-commissario De Luca. Evidentemente le strigliate del tavolo tecnico gli hanno fatto bene". Lo ha detto, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, l'associazione dei laboratori di analisi cliniche accreditati e dei centri poliambulatori privati (con oltre 2.000 strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale di cui 700 solo in Campania), replicando alle parole del governatore campano che oggi, in un comunicato, ha dichiarato che "le prestazioni di laboratorio saranno garantite per l'intero anno" su tutto il territorio regionale e che "non saranno tollerati né i truffatori, né i mancati e rigorosi controlli". Chissà, ha provocato Lamberti "forse il fatto che a Salerno l'esaurimento anticipato del budget ha prodotto lo stop alle analisi di laboratorio, avrà avuto un effetto dirompente sulle decisioni del presidente". "Per quanto ci riguarda - ha proseguito ancora Lamberti - giova ricordare come siamo stati i primi ad aver denunciato i 'truffatori' ma senza gli esiti ispettivi richiesti. La verità è che bisognerebbe riportare nell'alveo della legalità quei laboratori che erogano ancora prestazioni senza avere i requisiti di legge della soglia minima di efficienza (almeno 200.000 prestazioni all'anno). E questo solo a causa delle proroghe e delle ambiguità del commissario ad acta che confonde la problematica relativa alla riorganizzazione della rete dell'offerta di medicina di laboratorio con la questione del corretto calcolo del fabbisogno di analisi mediche da garantire all'utenza per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza". "Siamo ben felici - ha concluso il presidente di Federlab - del fatto che, come annunciato dallo stesso De Luca, siano state finalmente trovate Le necessarie 'coperture finanziarie'. Vorremmo solo sapere dove e soprattutto a quanto ammontano dal momento che la reale stima del fabbisogno ci è ancora ignota".