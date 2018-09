Di Maio, in Cdm decreto urgenze su terremoti e Genova L'annuncio del premier

di Simonetta Ieppariello

Nel Consiglio dei ministri di oggi il governo presenterà il "decreto urgenze" per dare risposte ai cittadini di Ischia "che dopo un anno avranno il loro primo decreto" per affrontare le conseguenze del sisma, per dare risposte al terremoto del Centro Italia. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio che aggiunge: ci saranno anche "le norme per far ricostruire a Genova il ponte ad un'azienda di Stato" e ci sarà la Cassa integrazione per cessazione che si chiamerà norma Bekaert.

Il primo problema da affrontare a Genova è quello degli sfollati. A chi è stato costretto a lasciare la casa sarebbe offerto un Contributo di Autonoma Sistemazione, lo stesso strumento del sisma Centro Italia che, con l’occasione potrebbe essere rivisto. La riforma del Cas è stata discussa nel corso dell’estate dalla Protezione Civile con le Regioni interessate.

Altra misura che potrebbe entrare nel decreto è la nomina del nuovo Commissario per il sisma 2016. Tra i candidati all’incarico ci sarebbero Giuliano Pazzaglini, senatore della Lega Nord, e Mauro Coltorti, deputato 5 Stelle.

Gli interventi urgenti e l'affidamento dei lavori di ricostruzione di Ponte Morandi saranno definiti dal nuovo commissario straordinario, avvalendosi dei poteri di sostituzione e deroga. A prevederlo è la bozza del decreto su Genova.

Ma all'interno del decreto ci saranno diverse misure dagli sconti fiscali al sostegno alle piccole e micro imprese, fino al trasporto pubblico locale a alle attività del porto.

Ma sullo sfondo c'è l'attacco del presidente ligure Toti: "Da parte di alcuni membri del governo c'è troppa fretta, tanta inesperienza e un pò di velleitarismo". Il ministro delle Infrastrutture Toninelli assicura: "Faremo di tutto per ricostruire il ponte crollato a Genova entro il 2019 con il timbro dello Stato".

Nello specifico nel decreto sono contemplati gli interventi urgenti per Genova; la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; lavoro; altre emergenze.

Una bozza presa in visione da Public Policy prevede una prima parte dedicata agli interventi urgenti per Genova in 12 articoli: criteri e modalità generali per la concessione di contributi per la ricostruzione privata; misure in materia fiscale; disposizioni concernenti il personale; disposizioni in materia di trasporto pubblico locale; ottimizzazione flussi veicolari logistici nel porto di Genova; interventi in corso; zona economica speciale; zona logistica speciale -porto e retroporto di Genova; contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dallevento relativo al crollo del ponte Morandi; sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dellevento; zona logistica semplificata di Genova; istituzione di una zona franca urbana - Comune di Genova; incremento gettito Iva porti liguri; commissario straordinario per la ricostruzione, la ripresa economica e il sostegno al Comune di Genova; contabilità speciale e ufficio speciale del commissario straordinario. La seconda parte del decreto riguarda la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, con un articolo relativo all''Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Al momento la bozza ancora non prevede le parti relative a "lavoro" e "altre emergenze". Nei giorni scorsi i ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli hanno anticipato che il decreto conterrà anche misure relative al terremoto di Ischia e a quello del centro Italia, a semplificazioni per le imprese, sismabonus ed ecobonus.