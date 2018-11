Caso Di Maio, De Magistris e Fico al fianco del vicepremier Il presidente della Camera: contro di lui fango incredibile. Gli atti su presunti abusi in Procura

di Pierluigi Melillo

I vigili urbani di Mariglianella, nel Napoletano, hanno depositato presso la Procura di Nola il fascicolo sui presunti abusi edilizi relativi a 4 manufatti, adibiti a deposito, trovati su un terreno di proprietà di Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio e della zia del vicepremier. Lo ha confermato il sindaco del comune napoletano, Felice Di Maiolo. "Ora si devono attendere i riscontri degli inquirenti", ha commentato. Ieri i vigili hanno sequestrato il terreno sul quale sono stati trovati anche dei rifiuti, scarti delle lavorazioni edili.

De Magistris su Di Maio. Sul caso Di Maio è intervenuto anche il sindaco di Napoli: "Hanno cominciato con il condono, poi hanno preso di mira il padre, poi la madre, mi viene quasi voglia di indire un ordine del giorno a sostegno di Luigi Di Maio" con un battuta Luigi de Magistris commenta l'attenzione mediatica che ha avvolto il leader 5 Stelle dopo la scoperta che il padre avrebbe avuto persone a lavorare in nero per lui. "E' una battuta ma neanche tanto - ha proseguito il sindaco di Napoli - perché mi pare ci sia un'attenzione spasmodica per colpire Di Maio e io sono sempre contrario a queste fucilazioni mediatiche. D'altro canto, suggerirei al vicepremier di chiarire le cose prima che siano i giornalisti a scoprirle. Non c'è bisogno dei professori dell'onestà".

Fico, contro Di Maio fango incredibile. "Solidarietà a Luigi Di Maio che in questo momento sta subendo un fango incredibile". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un convegno all'Accademia dei lincei sui beni comuni. "Quando leggo articoli di stampa o ascolto una trasmissione - aggiunge - non c'è mai niente che faccia riferimento a una colpa di Luigi, niente che faccia riferimento a una sua colpa né passata né nelle sue vesti di ministro. Questo non è modo di fare, non è più politica, sono attacchi personali ingiustificati, che nella nostra società fanno solo male, non hanno senso".