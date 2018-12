Presentazione della Suola di Formazione della Lega a Napoli I dettagli dell'iniziativa saranno presentati sabato 15 dicembre

Formare per governare, ovvero istruire i quadri dirigenti del Partito (presenti e futuri) alla gestione della cosa pubblica, fornendo loro competenze in campo politico-amministrativo e tecnico: è questo l'ambizioso scopo che si pone il Dipartimento Regionale per la Cultura della Lega, che a partire dal nuovo anno promuoverà a Napoli (sede del progetto pilota nazionale) una serie di corsi di formazione e informazione politica.

I dettagli dell'iniziativa saranno presentati sabato 15 dicembre alle ore 10 presso l'Hotel Mediterraneo di Napoli (in Via Ponte di Tappia 25, adiacenze Piazza Municipio), alla presenza del senatore della Lega Manuel Vescovi, segretario della 3a Commissione Esteri del Senato e da poche settimane vicepresidente della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, del coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa e del responsabile regionale del dipartimento Cultura in Campania arch. Fabiana Gardini.

