Casaleggio: "Inceneritori? Il Movimento è contrario" "Cambiano nome, chiamandoli termovalorizzatori per mascherare effetti negativi"

L'ideologo del Movimento Cinque Stelle Davide Casaleggio ha espresso netta contrarietà di fronte alla proposta di Salvini di realizzare altri inceneritori in Campania e a conferma della linea M5S chiama in causa "le battaglie portate avanti in queste anni". A chi, a Napoli, gli chiede un commento sulla posizione di Salvini, sottolinea quanto anche il modo di cambiare il nome, da inceneritore a termovalorizzatore, sia "un modo per mascherare gli effetti di queste macchine". Effetti che sono negativi: "Non e' solo una questione di pericolo di bruciare gli oggetti e di spreco di energia ma e' una questione pratica, si manda meno materiale in discarica".