De Magistris: "De Luca vuol far fallire Anm?" Il sindaco:" Unico caso in Italia in cui Comune e Regione mettono stessi soldi per azienda tpl"

Nuovo attacco di De Magistris, sindaco di Napoli, al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Secondo DeMa ci sarebbe un vero e proprio piano con cui il Governatore punterebbe a far fallire l’azienda del trasporto pubblico napoletana, l’Anm.

Nel corso di una trasmissione radiofonica su Radio Crc, condotta da Corrado Gabriele, De Magistris ha dichiarato: “Nel piano di De Luca c’è la distruzione del traporto pubblico a Napoli. Comune e Regione impegnano più o meno la stessa cifra su Anm: noi ci mettiamo 54 milioni, ed è l’unico caso in Italia in cui la cifra che mettono Comune e Regione è sostanzialmente identica. Noi abbiamo salvato Anm nonostante la Regione abbia fatto di tutto per non farcela salvare”.

Serve chiarezza secondo il sindaco “Io ho scritto a De Luca per chiedere un tavolo istituzionale per decidere che fare dopo la scadenza della concessione: la funzione del trasporto locale è regionale ed è stata data in concessione al Comune fino al 31 dicembre, ma dobbiamo sapere da adesso se si proseguirà così. Noi la richiederemo la concessione, ma De Luca perché ancora non convoca il tavolo? Vuol far scoppiare il bubbone alla fine? Sta giocando con l’Anm?”