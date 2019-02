Anm: "Dema lasci stare fantasie occulte e rinnovi affidamento" Il presidente Cascone: "Risorse confermate, ora sindaco rinnovi affidamento in house"

Dopo le accuse di De Magistris alla Regione, relative all'Anm e alla volontà di Palazzo Santa Lucia di farla fallire, interviene il presidente della Commisione regionale Trasporti Luca Cascone: ""In risposta a chi fa annunci su strategie occulte della Regione, nella giornata di ieri ho formalmente trasmesso una nota, in riscontro alla richiesta del Sindaco, per la convocazione per mercoledì del tavolo interistituzionale per definire gli atti amministrativi necessari al rinnovo dell'affidamento in house all'ANM da parte del Comune di Napoli.

Nella nota confermiamo le risorse e la regolarità dei trasferimenti mensili, ossigeno indispensabile per il pagamento degli stipendi. Abbiamo inoltre confermato l’assoluta condivisione su questo percorso più volte manifestato formalmente ed informalmente dai rappresentanti del comune, in particolare dal vicesindaco Panini nel corso dell'ultima commissione traporti comunale.

Sarà l'occasione per discutere la proposta formulata dall'assessore Calabrese e dal Capo di Gabinetto Auricchio di aumento della tariffa del servizio urbano, richiesta che a nostro avviso non può essere condivisa in considerazione della scarsa qualità del servizio attuale, ma che ovviamente resta nell’autonomia dell’ente gestore del servizio, in questo caso, il Comune di Napoli".