Casa in fitto a Chiaia per consigliere Dema, scoppia il caso 400 euro per un appartamento di proprietà di una partecipata del Comune

Il consigliere Sgambati vive con la sua compagna in quell'appartamento dal 21 ottobre del 2014, data in cui risulta registrato regolare contratto di locazione. Due vani più accessori in via Vittoria Colonna, strada elegante del quartiere di Chiaia, salotto buono di Napoli. Canone: 400 euro mensili. L'immobile è di proprietà della fondazione Strachan- Rodinò che si occupa di aiuto ai disabili. Un ente di diritto privato controllato dal Comune di Napoli.

Carmine Sgambati è consigliere comunale di Agorà, lista legata a Dema, il movimento del sindaco de Magistris. Da otto anni siede in consiglio comunale, e ha condiviso con il sindaco tutte le sue battaglie. Noto alle cronace per aver promosso il torneo di fanta calcio, in quella casa di Chiaia non vive solo, ma con la compagna, che per un periodo ha avuto anche un incarico nel cda della stessa fondazione proprietaria della casa, incarico conferito con decreto del sindaco de Magistris del 16 marzo 2017.

Il consigliere si difende: "Non ho fatto nulla di male. La fondazione avrà 30-40 immobili, dove vivono e hanno vissuto in fitto anche altri componenti del cda. Di cosa stiamo parlando? Pago il fitto, che non mi risulta neanche basso".

Sul ruolo della sua compagna aggiunge: "Non è più nel cda, si è dimessa. Si vuole che abbandoni questa casa? Devo andare a vivere per strada?" chiede Sgambati.

Per la Lega si tratta di uno scandalo a cui si può porre rimedio soltanto con le dimissioni.

"Dopo aver regalato decine di spazi pubblici ai suoi amici dei centri sociali veniamo a conoscenza che un consigliere di De Magistris è in affitto in uno stabile di proprietà del Comune – ha dichiarato Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina di Napoli della Lega - Napoli ha bisogno di esempi positivi e non di questi atteggiamenti da sinistra elitaria e sprezzante dei cittadini" conclude la leghista.