Primarie Pd, code ai seggi. Costa: "Segnale positivo" Forte partecipazione a Napoli, in particolare al Vomero e al centro storico

Sono partite con una forte partecipazione al voto le Primarie del Pd a Napoli. Stamattina davanti ai seggi cittadini, in particolare al Vomero e del centro storico, si sono formate lunghe code per partecipare alla scelta del nuovo segretario nazionale tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

"C'è tanta gente ai seggi - afferma il segretario provinciale Massimo Costa - sono rimasto colpito dalla partecipazione e favorevolmente motivato per il lavoro che dobbiamo ancora mettere in campo in futuro. In coda ci sono tanti cittadini non iscritti al partito, questo è un segnale positivo". Code anche in via Toledo dove alcuni dirigenti del partito stanno aiutando i volontari a sbrigare le pratiche per il voto in modo da non ridurre il tempo di attesa degli elettori. Oltre che per la segreteria nazionale, si vota anche per la successione ad Assunta Tartaglione alla segreteria regionale: in lizza Leo Annunziata, Umberto Del Basso De Caro e Armida Filippelli.