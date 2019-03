Primarie Pd, Tartaglione: "E' tempo di riprendere il cammino" "Da ieri un grande stimolo a fare di più e meglio"

“Si apre una nuova pagina per il Partito democratico. Il voto di ieri rappresenta un patrimonio enorme da valorizzare e ci affida una grande responsabilità verso quel popolo delle primarie che ci offre una mano per rialzarci e ci chiede unità. Per troppo tempo il Pd è rimasto fermo a guardarsi intorno, ora bisogna riprendere il cammino”. A dirlo è il segretario uscente del Pd Campania, Assunta Tartaglione, commentando l'esito delle primarie per il congresso del Pd.

“Il buon risultato in termini di affluenza e la presenza ai seggi di tanti non iscritti al Pd - sottolinea Tartaglione - certifica che c’è un’Italia pronta a combattere contro un governo che resta in piedi per un istinto di sopravvivenza, ma dimostra quotidianamente la propria incapacità nel dare risposte concrete ai problemi del Paese”.

“Ringrazio di cuore i 2.000 volontari, i funzionari, i dirigenti e tutti coloro che, con il loro voto, hanno contribuito a scrivere questa bella pagina - prosegue il segretario uscente - Le reazioni scomposte che arrivano dal M5s dimostrano lo stato di confusione di Di Maio e compagni. Mancando di rispetto a quei cittadini, tra i quali ci sono anche dei loro elettori, confermano una innata allergia a ogni forma di reale partecipazione che non sia controllabile attraverso un clic”.

“In bocca al lupo e buon lavoro a Nicola Zingaretti, a Leo Annunziata e a tutti coloro che saranno eletti nelle assemblee nazionale e regionale - conclude Tartaglione - C’è tanto lavoro da fare, ma l’entusiasmo e la partecipazione di ieri sono un grande stimolo a fare di più e meglio”.