Casavatore: Ballottaggio tra Solo e Maglione Solo 8 voti dividono i due sfidanti.

Solo 8 voti dividono Pasquale Sollo e Luigi Maglione. I due si sfideranno al ballottaggio che diventerà una vera e propria battaglia all'ultimo voto e enza esclusione di colpi.

Pasquale Sollo, ex sindaco ed ex senatore del Partito Democratico, aveva scelto di candidarsi senza liste di partito e tra le sue 4 civiche "Patto per il Paese" ha raggiungo il 16,88% è risultata la più votata. l'ex-sindaco ha raccolto 3.374 voti arrivando al 36,14%.

Luigi Maglione, anche lui appoggiato da 4 liste, ha raccolto 3.366 voti raggiungendo il 36,05%.

Alle spalle dei due uomini forti di Casavatore si è piazato Luca Galiero con il Movimento 5 Stelle che ha totalizzato 1.580 voti fermandosi al 16,92%.

Flop per la coalizione sovranista di Francesco Galletta che non è riuscita ad intercettare l'ondata di destra delle europee e nonostante Lega, Fratelli d'italia e la civicha di salviniana ispirazione "Noi con Casavatore" si ferma a soli 1.016 voti con un deludente 10,88%.

Saranno giorni di battaglia anche perché con solo 8 voti a dividere i due contendenti si proveranno accordi con i due sconfitti della competizione.