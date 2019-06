Processo a Casapound: chieste pene fino a 8 anni Il pm Maresca: “Casapound ha fatto della 'caccia al compagno' l'espressione della sua ideologia”

Dure le affermazioni del pm Catello Maresca nella requisitoria del processo in corso davanti la seconda corte di assise di Napoli nei confronti di 34 attivisti di Casapound. Il pm che arrestò il boss dei Casalesi, Michele Zagaria, ha infatti detto che che Casapound è “un gruppo criminale che in un determinato momento storico del nostro Paese ha fatto della 'caccia al compagno' l'espressione della sua ideologia, concretizzatasi tra il 2010 e il 2011 in varie azioni violente".

Il pm napoletano ha chiesto per i 34 indagati pene tra otto anni e un anno di reclusione e ha contestato i reati di associazione sovversiva e banda armata. Otto anni di reclusione sono chiesti per Enrico Tarantino, ritenuto uno dei leader insieme con Emanuela Florino, figlia di un ex parlamentare, Giuseppe Savuto e Andrea Coppola.