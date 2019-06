Napoli: presentate le nuove 81 auto della polizia municipale Le Fiat Tipo sono datate di apparati radio di altissima tecnologia.

Sono state presentate stamattina le 81 nuove automobili per la polizia municipale di Napoli. Sono Fiat Tipo, dotate di apparati radio di altissima tecnologia, un sistema radiomobile completo, infrastruttura e terminali in tecnologia DMR Tier II operante in modalità Dula Mode (analogico e digitale), a noleggio per 30 mesi. Il noleggio comprende: sistema di diffusione composto da 3 stazioni radiobase collocate in tre diversi siti della città; un sistema di interconnessione in ponte radio tra le stazioni radiobase e la centrale operati; i terminali ricetrasmittenti consistenti in 220 portatili, 50 apparati veicolari e 50 kit per l'impiego sui motocicli; dotazione e installazione di apparecchiature radio, informatiche e di registrazione.

A pochi giorni dall’inizio delle Universiadi una dotazione innovativa che permette agli agenti di avere comunicazioni bidirezionali al alta efficienza e disponibilità di fonia e dati con la centrale; il controllo, la supervisione, la registrazione e il riascolto delle chiamate e delle comunicazioni radio e la riproduzione dei dati per la geolocalizzazione dei terminali mobili.

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha sottolineato che “da 30 anni si aspettavano queste tecnologie per collegare via radio i mezzi della municipale con la centrale. Questo è un obiettivo che abbiamo fortemente voluto perché dotarsi di un alto livello di tecnologia e di efficienza significa più sicurezza, efficacia e concretezza ed anche un maggiore coordinamento tra le forze in campo''. Ai nuovi mezzi e alla nuova tecnologia il sindaco auspica di aggiungere anche nuove risorse umane, si attende infatti per domani il via libera della Commissione del ministero dell'Interno per procedere con le assunzioni di varie qualifiche tra cui anche agenti di polizia municipale. L'appalto prevede la manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva per tutte le apparecchiature, gli impianti e i componenti hardware e software del sistema. Ciro Esposito, omandante della polizia locale, ha espresso soddisfazione sottolineando ''gli sforzi dell'amministrazione in un momento difficile per gli enti locali''. Per il personale dedicato sono previsti corsi di formazione, supporto tecnico e tutoring. Per quanto riguarda le auto, 70 avranno l'allestimento con i colori della municipale e le restanti saranno senza insegne e destinate a servizi in borghese. Alla presentazione hanno partecipato anche Sabrina Vescosi, direttore generale di Eurocom Telecomunicazioni srl, Stefano Solfaroli Camillocci, amministratore delegato FCA Fleet & Tenders (Fiat) che ha sottolineato l'idoneità del modello Fiat per i servizi della polizia locale, Dario Cerrutti, direttore commerciale LeasePlan Italia spa, azienda da cui sono in noleggio le auto tramite convenzione Consip.