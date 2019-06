Napoli: La Lega manifesta contro la nave Open Arms Un gruppo di attivisti della Lega, nella Giornata Mondiale del Rifiugiato, ha manifestato contro la presenza della nave della ong che soccorre i profughi in mare.

Un gruppo di giovani attivisti della Lega, nella Giornata Mondiale del Rifiugiato, ha manifestato a Napoli contro la decisione del Sindaco Luigi de Magistris di ospitare nel porto napoletano la nave ONG Open Arms. I cori della manifestazione sono il tipico repertorio salviniano da “porti chiusi” a “prima gli italiani”. “I giovani - era scritto su uno degli striscioni esposti al Molo Beverello - scappano via da qui e de Magistris pensa alle ONG”. La manifestazione è stata organizzata dalla Lega Giovani della Campania e di Napoli. “Nell’ultimo decennio - scrive su Facebook il Coordinatore regionale Lega Giovani Campania Nicholas Esposito - oltre 6 mila ragazzi napoletani sono scappati via in cerca di lavoro, le periferie sono abbandonate al loro destino ma De Magistris pensa solo alle ONG. Oggi siamo scesi in piazza per ribadire che Napoli non merita un sindaco incapace. Prima i napoletani!”.