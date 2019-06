Napoli: approvato Piano Urbanistico Attuativo Un’area nel quartiere di Secondigliano di circa 14.000 mq sarà al centro dell’intervento.

Un’area nel quartiere di Secondigliano di circa 14.000 mq che si estende tra via del Cassano e via Monte Faito, sarà al centro del Piano Urbanistico Attuativo. L’intervento prevede opere di urbanizzazione primarie e secondarie, in particolare un nuovo tratto stradale e un nuovo tratto fognario, con la riqualificazione e rifunzionalizzazione del percorso esistente, insieme con la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, spazi destinati a verde pubblico attrezzato per attività ludico-sportive, percorsi carrabili-pedonali e parcheggi pertinenziali.

In una nota di palazzo San Giacomo si legge che “le opere, a totale onere del proponente, consentiranno entrate per l'Amministrazione comunale di circa 700.000 euro".

Gli interventi, prevedono, inoltre, la realizzazione di uno spazio a verde pubblico attrezzato di 4.165 mq e la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità pubblica, un' attrezzatura a verde di circa 2.440 mq e la riqualificazione del percorso pedonale di Via Monte Faito per la superficie di 1.554 mq. "Con l'adozione del piano urbanistico attuativo di via del Cassano - afferma l'assessore Piscopo - si recupera e riqualifica un'importante area urbana all'interno del quartiere di Secondigliano. Gli interventi approvati contribuiscono a garantire una necessaria mixitè non solo funzionale ma anche sociale, con l'obiettivo di migliorare significativamente la qualità della vita degli abitanti delle aree interessate, anche attraverso la realizzazione, a carico del privato, delle attrezzature di quartiere".