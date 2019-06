Napoli: a Scampia scoppia la rivolta per la crisi rifiuti I residenti hanno rovesciato i rifiuti dei cassonetti in strada bloccando la circolazione.

Una mattinata di proteste a Scampia. Nel quartiere infatti gli abitanti esasperati dalla situazioni dei rifiuti che stanno riempiendo le strade di intere aree di Napoli e provincia, hanno rovesciato la spazzatura dei cassonetti sulle strade bloccando la circolazione.

Sull’accaduto sono intervenuti Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Vincenzo Peretti, portavoce regionale del Sole che Ride che hanno sottolineato “La difficile situazione della raccolta rifiuti sta iniziando a sfuggire di mano invadendo intere aree di Napoli e provincia. Cumuli di spazzatura appaiono ovunque andando a delineare uno scenario vergognoso e di totale inciviltà. Un problema riverberato dal menefreghismo di tanti delinquenti e dalla carenza di impianti per il compostaggio per i quali ci battiamo da anni. Una situazione esasperante che questa mattina ha portato i residenti di Scampia a riversare rifiuti in strada e bloccare a circolazione in segno di protesta contro l'abbandono più totale ad uno stato di degrado deprimente. Una manifestazione che non possiamo non condannare chi ha bloccato alcune strade del quartiere, segno però anche dell'esasperazione di una comunità già provata. Ci troviamo a fare i conti con la solita storia di inciviltà che si viene ad aggiungere alle carenze strutturali nel settore dei rifiuti - aggiungono i due - A Melito, tra via Giulio Cesare e via Melitiello in corrispondenza della Strada Comunale Asse Melito-Scampia, c'è una vera e propria discarica a cielo aperto sotto gli occhi di tutti che sta denunciando il consigliere dei Verdi Lello Caiazza. In via Livio Andronico (Napoli), invece, rifiuti di ogni genere e ingombranti vari sono stati sversati illegalmente all'esterno della scuola materna, costituendo un vero pericolo per i bambini e per le mamme. Non c'è più tempo da perdere - continuano Borrelli e Peretti - è tempo di mettere in campo al più presto misure urgenti e drastiche per rimuovere subito la spazzatura e garantire ai cittadini ambienti puliti e sicuri. Non possiamo permettere oltre che la nostra comunità debba essere ancora offesa" concludono Borrelli e Peretti.