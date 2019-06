De Magistris: "Sull’autonomia lancio la sfida alla Lega" A margine del forum Asmel il sindaco di Napoli attacca l’autonomia differenziata.

Luigi de Magistris lancia la sua sfida alla lega proprio sull’autonomia differenziata e lo fa a margine del forum Asmel dedicato al valore delle autonomie comunali. “Lancio la sfida alla Lega - dice il Sindaco partenopeo - che per anni si è riempita la bocca parlando di autonomia che invece è secessione: chiamateci e sfidateci sull'autonomia quella vera, quella delle città, dei territori, l'autonomia non per dividere il Paese ma per unirlo. L'autonomia differenziata - ha continuato il Sindaco - è un'operazione di potere, per dare potere a gruppi centralistici, apparati burocratici dove anche le clientele politiche e le infiltrazioni sono più forti ed è per questo che non ci chiamano mai perché il loro vero obiettivo è continuare a concentrare il potere sempre nelle mani di pochi. Se si volesse davvero l'autonomia - ha concluso il sindaco - si dovrebbe dare più potere ai territori e si dovrebbero valorizzare gli enti locali che sono invece ancora profondamente zavorrati e pieni di piombo''.