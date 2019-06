Scacco ai clan, Salvini: Nessuna pietà contro la camorra Il tweet del Ministro dell'Interno che plaude alla maxi operazione di questa notte a Napoli

«Oltre cento camorristi arrestati in tutta Italia: è un colpo durissimo per l'Alleanza di Secondigliano. Ottima notizia! Grazie a Forze dell'Ordine, Procura e inquirenti: contro i clan nessuna pietà. Fra oggi e domani al Viminale ben quattro Comitati Nazionali per l'Ordine e la Sicurezza in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando l'operazione delle forze dell'ordine.

Decapitato il Cartello di Gomorra. Sono scattati nella notte 126 arresti nei confronti dell’Alleanza di Secondigliano, l’organizzazione camorristica che riunisce i clan Contini, Licciardi e Mallardo, storicamente egemoni nel centro e nella periferia settentrionale di Napoli e da sempre infiltrati nell’economia e nell’imprenditoria in diverse regioni italiane.



L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli con la collaborazione della poliza di Stato e della Dia.

Per altri 33 indagati, il giudice non ha emesso la misura cautelare, pur ravvisando i gravi indizi.