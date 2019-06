De Luca: la Sea Watch viola la legge Il Presidente: “farei sbarcare i 42 migranti e poi arresterei il capitano Carola Racket”

Il Presidente della Regione Campania nelle sue dichiarazioni si mostra con forza più vicino a Salvini che al suo stesso partito. Nessuna novità, sul piano della sicurezza e dell’immigrazione da sempre i punti di contatto tra Vincenzo De Luca e la Lega sono stanti evidenti e oggi, mentre i deputati del Pd sono sulla Sea Watch per esprimere vicinanza alla Capitana Carola Racket, atto che De Luca definisce “equivoco, parziale e politicamente sbagliato”, e la sinistra si schiera compatta contro Salvini e contro il governo, De Luca definisce la comandante tedesca come “una signora che viola la legge italiana. Una signora tedesca, ricca di famiglia - ha rincarato il Presidente - non è un problema di Salvini, ma di rispetto delle leggi. Non capisco perché questa signora non orienti la sua nave verso altri Paesi. Personalmente avrei fatto sbarcare i 42 migranti a bordo, aperto una trattativa con l'Europa per distribuirli su tutto il territorio. Poi però avrei preteso gli arresti di chi dirige questa nave. Rimango convinto che il problema sia drammatico, che va gestito con equilibrio, pensando alle due facce della vicenda: la solidarietà, il dovere di tutela della povera gente ma anche quella della affermazione rigorosa della impossibilità per l'Italia di accogliere tutti".

Per Vincenzo De Luca “mentre si blocca una nave con 42 persone a bordo, arrivano sulle nostre coste centinaia di piccole imbarcazioni, un fiume di migranti".

Il Presidente è concentrato sulla rielezione e sa bene che il De Luca "sceriffo", quello che ben prima di Matteo Salvini aveva cavalcato l’onda securitaria e dura, in campagna elettorale potrà garantirgli forse uno spazio maggiore. Certo ora dovrà dare spiegazioni al suo di Partito e tutto a quel mondo della sinistra che già è tentato dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris che è stato capace di fare della lotta contro le politiche di Salvini una bandiare e vorrebbe su questo porre la base di una nuova coalizione.