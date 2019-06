"DeMa accoglie migranti? Pensi a far circolare napoletani" Nappi: "Cittadini prigionieri tra strade chiuse e divieti di sosta, e lui pensa ai migranti"

Con questi Amministratori locali persino un evento gioioso come le Universiadi diventa farsa e tragedia. Dopo l’incapacità di De Luca a ristrutturare impianti, organizzare la logistica e persino trovare, nella Campania dai 5.000 alberghi, dove alloggiare gli atleti, ora è il turno di De Magistris. I napoletani oggi sono prigionieri del caos e dell’improvvisazione.

Una giungla di cemento, una grottesca “casa degli specchi” nella quale gli automobilisti sono continuamente rimbalzati da una

strada chiusa ad un divieto di sosta, da una rimozione coatta ad un cambio di marcia. La Napoli di De Magistris, che vuole accogliere persino i migranti, non è grado di far circolare i suoi cittadini”.

E’ quanto si legge sulla pagina Facebook di Severino Nappi.