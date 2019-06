De Magistris: "Carola arrestata per reato di umanità" Il Sindaco su Twitter difende la capitana della Sea Watch 3

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris interviene con un tweet sull’arresto della comandante della Sea Watch 3 Carola Rakete. “Nell’Italia devastata da corruzioni e mafie - scrive il Sindaco - dove le deviazioni istituzionali sono Sistema, ora arrestano Carola, comandante coraggiosa della Sea Watch, per il reato di umanità. È un dovere salvare vite umane in mare, è un reato farle morire. In Italia è il rovescio!” Il Sindaco, come già fatto in questi giorni, si schiera dunque dalla parte delle ong e di chi salva i migranti in mare e si tuffa mani e piedi nella polemica mediatica che sta dominando il dibattito pubblico italiano.

Intanto intorno all’1:50 di questa notte la comandante della Sea Watch 3 ha forzato il blocco ed è entrata nel porto commerciale di Lampedusa. Dopo lo sbarco, alle 3:00, la Guardia di Finanza ha fatto scendere la capitana Carola Rakete e l’ha portata via in macchina. Ora la donna tedesca è in stato d'arresto per atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, ed è punibile con la reclusione da tre a dieci anni. Portata al comando della Guardia di Finanza, potrebbe essere trasferita nel carcere di Agrigento in attesa delle decisioni della Procura.