Regionali: Centrodestra si prepara, Incontro Fi, Fdi e Lega I coordinatori regionali si sono incontrati per discutere programma e apertura della coalizione

Si respira già aria di elezioni regionali e questa volta il centrodestra punta alla riconquista di palazzo Santa Lucia con un centrosinistra che paga le divisioni e lo scontro sempre più violento tra il Presidente De Luca ed il Sindaco partenopeo de Magistris, e con i 5 Stelle che, nonostante abbiano mantenuto i loro feudi in campania, iniziano a pagare l'essere passati da forza di protesta a forza di governo.

Dunque mentre il Movimento 5 Stelle si lecca le ferite e il centrosinistra se le produce, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia si incontrano e iniziano un percorso di confronto e di dibattito interno per arrivare preparati e coesi all’appuntamento elettorale del 2020.

Si è svolto oggi, infatti, il primo incontro politico-programmatico dei dei coordinatori regionali campani dei tre partiti del centrodestra, Domenico De Siano (Forza Italia), Gianluca Cantalamessa (Lega) e Gimmi Cangiano (Fratelli d'Italia). Al centro del tavolo il programma per le regionali e l’apertura della coalizione alla società civile. “Nel corso dell'incontro - specificano i coordinatori regionali - sono stati dunque tracciati i punti nodali di un primo percorso condiviso che ha toccato i temi principali sui quali dovrà concentrarsi la piattaforma politica della coalizione che si candida a governare la Campania. Dallo sviluppo al lavoro, dalla sanità ai trasporti, dall'ambiente ai rifiuti, dal welfare alle politiche per la famiglia. L'agenda per i prossimi giorni - sottolineano i tre dirigenti - toccherà i temi della partecipazione e dell'allargamento dell'esperienza di centrodestra e del rapporto con il mondo dell'imprenditoria, delle professioni, del sindacato e dell'associazionismo e, pertanto, della volontà di un ricorso a liste civiche in grado di coinvolgere le migliori energie del vasto universo moderato, liberale e riformista campano”.