De Magistris: Gli stop della metro sono sabotaggi Da quando abbiamo firmato l’accordo per il prolungamento serale, in ANM serie di guasti sospetti

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante la conferenza stampa sulle Universiadi, tenutasi stamane a Palazzo San Giacomo, ha anche sollevato dubbi sulla natura dei guasti che hanno interessato la tratta cittadina della metropolitana, denunciando un vero e proprio piano di sabotaggio contro il nuovo accordo sul prolungamento degli orari serali della metro che sarà perenne e non riguardarà solo il periodo delle Universiadi. L'ex pm ha accusato senza mezzi termini, l'esistenza di un "grumo" tra i lavoratori che ha provocato i blocchi della linea 1 della metro.

Il primo cittadino ha infatti sottolineato “alcune coincidenze particolari. Da quando abbiamo firmato l’accordo per il prolungamento serale e notturno, in ANM, sarà il caldo, m in tre giorni ci sono stati una serie di guasti. Chi sta producendo questi guasti farà la stessa fine di quelli che sabotavano la funicolare e che oggi stanno in mezzo alla strada e sono in cerca di lavoro perché non fanno più parte dell’ANM. Bloccando il servizio - afferma con nettezza il primo cittadino - vi schierate contro la città, contro la città e contro l’orgoglio partenopeo. Su questo - assicura il Sindaco - avremo tolleranza zero. Non ci facciamo condizionare da nessuno, la nostra storia ve lo insegna, se qualcuno si mette contro la città e contro il nostro modo etico di operare, qualsiasi carica ricopra, non ci condiziona. Infatti è già pronto un esposto alla Procura della Repubblica”.