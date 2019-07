Universiadi, Lega: De Magistris pensi al disastro traffico L'attacco: "Quando si tratta di fare i rivoluzionari caviale e champagne sempre in prima fila"

“L’unica attività che è di stretta competenza della amministrazione comunale di Napoli in vista delle imminenti Universiadi è sul già famoso “piano traffico” che nei fatti sta paralizzando da giorni la città, con disagi diffusi e traffico in tilt in diversi punti il nostro capoluogo. Nulla di nuovo, quando De Magistris ed i suoi devono dimostrare efficienza e competenza amministrativa nello svolgere semplicemente il proprio ruolo i risultati sono sempre disastrosi”, è quanto dichiara in una nota la Lega Napoli per bocca della propria coordinatrice cittadina Simona Sapignoli.

Il concorso tra il piano traffico sbagliato ed i tanti cantieri aperti e che sono in enorme ritardo sulla tabella di marcia è stato devastante. È emblematica la situazione di via Marina e del corso Meridionale, due strade "lumaca" per via di questo combinato disposto disastroso", ha continuato Sapignoli.

“Quando si tratta di fare i rivoluzionari caviale e champagne, invece, il Sindaco di Napoli ed i suoi fidi scudieri sono sempre in pria fila, pronti ad elargire fuffa e fumo negli occhi. Ma anche in questo settore il rivoluzionario dalla bandana arancione ha ormai miseramente fallito, come dimostra il corteo delle barche pro-migranti a cui hanno partecipato pochi ristretti qualche giorno fa. Oramai l’esperienza politica arancione volge al termine per fortuna dei cittadini napoletani”, ha concluso la Sapignoli.