De Magistris: da Lampedusa costruiamo un Mediterraneo di pace Il Sindaco ospite del Premio Lampedus’Amore in memoria della giornalista Cristiana Matano

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris è stato ospite di uno dei convegni dell’Edizione 2019 del premio Lampedus’Amore, una 3 giorni che mette al centro solidarietà e cultura, giornalismo e spettacolo, integrazione e impegno sociale. Una manifestazione importante per ricordare la giornalista campana Cristiana Matano.

Il primo cittadino partenopeo ha portato a Lampedusa l’esperienza napoletana come narrazione e come esempio di un’Italia che non resta indifferente.

“È stato profondamente emozionante prendere parte alla kermesse Lampedus’Amore, quarta edizione del premio giornalistico internazionale Cristiana Matano sull’isola di Lampedusa -scrive su Facebook il Sindaco de Magistris - Un evento a cui hanno partecipato anche il sindaco Martello e Giuseppe Cederna, con cui abbiamo parlato di solidarietà, integrazione e accoglienza attraverso la musica, il teatro, lo sport e il giornalismo. Nella mattinata di ieri sono anche intervenuto al convegno “Lampedusa e il Mediterraneo. Le vie della bellezza e dell’accoglienza” in cui la mia esperienza da primo cittadino napoletano è servita per dimostrare che un’Italia umana e non indifferente esiste. Grazie agli organizzatori per avermi invitato e per aver voluto fortemente ascoltare la nostra storia. Napoli e Lampedusa insieme per costruire un Mediterraneo di pace”.