Ricci (Cgil): "Il piano per il lavoro tassello importante" Il bando presentato da De Luca un primo passo per un piano nazionale di assunzioni nella PA

Per Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Campania, il bando del piano per il lavoro presentato “rappresenta un tassello importante in un contesto di crisi occupazionale e nella ricerca di innovazione all'interno della pubblica amministrazione. Questa possibilità di collocazione all'interno degli enti locali, dopo anni di denigrazione del settore pubblico - ha aggiunto Ricci - deve anche essere supportata da interventi legislativi e finanziari da parte del Governo e del ministero competente. Interventi come quello messo in campo dalla Regione Campania, con il coinvolgimento del Formez - ha concluso il segretario generale della Cgil Campania - rientrano nell'ottica di un improcrastinabile piano nazionale di assunzioni all'interno della pubblica amministrazione, chiesto in questi mesi dalle organizzazioni sindacali al Governo Conte”.