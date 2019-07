Fratoianni: Mai con De Luca, discutiamo con de Magistris L’ex segretario di Sinistra Italiana intervenuto ad Avellino detta la linea per le regional

Nicola Fratoianni, ex segretario di Sinistra Italiana e riferimento del mondo politico che si muove a sinistra del Partito Democratico, chiude ogni tipo di possibilità ad un accordo con Vincenzo De Luca in vista delle elezioni regionali dell’anno prossimo.

"Con De Luca porte chiuse, non c'è margine di dialogo" afferma, infatti, in maniera netta e chiara, Fratoianni, intervenuto ad Avellino per l'assemblea regionale di Sinistra italiana.

L’ex segretario ha rilanciato con convinzione il dialogo ed il confronto con il Sindaco partenopeo Luigi de Magistris, affermando che "Con il primo cittadino c'è un rapporto importante, la considero una personalità molto rilevante. Se lui fosse in campo sarebbe necessario trovare con lui un elemento di convergenza".

Un centrosinistra che ancor prima di esistere parte già diviso e che così facendo spiana la strada ad un centrodestra che sembra molto più disposto a trovare convergenze e unità.