Integrazione degli immigrati, Forza Nuova contro De Magistris Arenare: "Si persegue sistematicamente una politica contro Napoli e i napoletani"

"De Magistris continua la sua sfrontata è vergognosa politica contro gli interessi di Napoli e dei napoletani. La giunta comunale ha approvato infatti, su proposta dell’assessore Alessandra Clemente e dell’assessore Laura Marmorale, gli elaborati tecnici propedeutici all’adesione all’invito a presentare proposte progettuali per il recupero di beni pubblici da destinare all’integrazione degli immigrati. Ed il finanziamento per cui concorre Napoli è addirittura di 3,5 milioni di euro: cifra che, come lo stesso De Magistris ha spiegato, servirà a recuperare e ristrutturare i centri sportivi compresi fra Via Nuova dietro la Vigna, Via Madonna delle Grazie e Via Marianella, da destinare interamente agli immigrati".

Forza Nuova va all'attacco della fascia tricolore partenopea. A prendere posizione è il dirigente nazionale Valerio Arenare: "Ci chiediamo se De Magistris ci è o ci fa. Nella seconda ipotesi, sorge legittimo domandarsi quali interessi effettivamente stia perseguendo. Sicuramente non quelli di Napoli e dei suoi cittadini, visto che sta inanellando una serie esclusiva di interventi in favore di stranieri e clandestini. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: per il bene dei napoletani è necessario che si dimetta prima possibile, liberando Napoli e la Campania da se stesso - l'atto d'accusa di Forza Nuova - Le sue idee non solo sono ormai recessive nell’animo degli italiani, ma anche molto dannose per il popolo, le tradizioni e delle realtà locali".