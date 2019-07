Napoli: il Presidente Fico in visita a Nisida “Le istituzioni devono lavorare insieme, la repressione non basta”

Stamattina il Presidente della Camera dei dei deputati, Roberto Fico, ha visitato l’istituto penale minorile di Nisida.

Ad accogliere il Presidente un picchetto della polizia penitenziaria. Prima di entrare nell’istituto Fico si è trattenuto con la stampa toccando alcuni dei punti cardini de dibattito politico nazionale.

“Qui a Nisida fanno un lavoro straordinario. Se si riescono a recuperare tutti questi ragazzi riusciamo a interrompere la catena di delinquenza e camorra. Tutte le istituzioni devono lavorare insieme. La repressione è importante ma non basta. Bisogna arrivare non solo per arrestare ma arrivare con lo Stato, con le Istituzioni, con la rigenerazione urbana, con i finanziamenti”.

A 18 anni dalla morte di Carlo Giuliani, avvenuta il 20 luglio del 2001 durante gli scontri al G8 di Genova, il Presidente Fico ha affermato che “Situazioni come quella non devono mai più accadere. La polizia è profondamente cambiata da quel giorno e anche le istituzioni sono migliori perché imparano dai propri errori".

Sull’autonomia differenziata Fico ha detto che deve essere “un’autonomia che non divida il Paese, che non lasci il Sud nella condizione economica in cui si trova. Qualche potere in più alle Regione può andare ma l’Italia è unita, una e indivisibile e bisogna lavorare insieme”.

Il Presidente visiterà i vari laboratori dell’istituto dove i ragazzi, tra artigianato e studio, si formano attraverso l’acquisizione di competenze che potranno garantirgli all’uscita l’inserimemto nel mondo del lavoro.

Alla fine della visita nell’Istituto di Nisida il Presidente Fico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa soffermandosi sulla situazione del governo nazionale sul ha detto “Il governo durerà? Non è una domanda a cui devo rispondere io ma ribadisco un punto importante: ogni tanto sento dichiarazioni del tipo ci sono troppi no da parte del movimento. È un discorso che non sta né in cielo né in terra. Un punto importantissimo è quello dell'acqua pubblica, è fondamentale e bisogna andare avanti. Riguarda tutti i cittadini italiani che hanno affermato la necessità dell'acqua pubblica ed è nel contratto di governo. Questo è il punto a cui si deve dire si”.

Il Presidente interviene anche sul caso dei presunti fondi russi alla Lega assicurando di aver inoltrato “una richiesta di informativa di una parte delle opposizioni al ministro Fraccaro. Finora ho solo ricevuto una risposta ufficiale dal ministro che dice che non ha ancora ricevuto risposta dal Viminale. È giusto - ha aggiunto - portare sempre le discussioni in Parlamento che è centrale ed è lì che si dibatte. Non venire è una mancanza di rispetto istituzionale, vedremo. Intanto il presidente del Consiglio Conte verrà a riferire".