Capri, il Sindaco: il sistema di trasporto ci sta distruggendo Marino Lembo interviene sull’afflusso all’isola

Il Sindaco di Capri, Marino Lembo, interviene sulla questione dell’afflusso sull’isola è attacca le compagnie marittime. “Biglietti per gli aliscafi? C’è una concentrazione elevatissima in poche ore- afferma il Sindaco - Capri non ha un solo turismo: c’è quello d’élite, da crociera, quello giornaliero. Non è vero che gli orari sono stati concordati con la Regione, come sostiene Cascone. Tra un attracco ed un altro erano previsti 10 minuti di differenza: ma, le compagnie di navigazione, per risparmiare carburante, impiegano un'ora e cinque minuti e non 45 minuti. Bagarinaggio dei biglietti? Non mi risulta - ha aggiunto -, ma perché le compagnie vendono 100 biglietti per volta? Perché non controlliamo quelli che possiamo definire 'tour operator' che comprano questi biglietti? Resta il nodo che c’è troppo afflusso a Capri: ma, il sistema di trasporto ci sta distruggendo".