Venanzoni (Pd): il Vomero abbandonato, amministrazione assente Per il consigliere comunale dem l’assessore Borriello deve chiedere scusa ai vomeresi

Il consigliere comunale napoletano del Partito Democratico, Diego Venanzoni, denuncia con forza lo stato di abbandono e degrado nel quale versa il quartiere collinare del Vomero.

“Un esercizio commerciale in Piazza Vanvitelli, forse per la drammatica situazione in cui versano tante attività commerciali, che non potrà più curare lo spazio verde antistante la propria attività perché chiuso da mesi - scrive in una nota il consigliere Venanzoni - La totale assenza della Municipalità Vomero-Arenella e dalla sua evanescente maggioranza. Per non parlare delll'assessore Ciro Borriello. Da un lato getta la spugna affermando senza esito che è impossibile intervenire poiché il Comune di Napolinon ha risorse, dall'altro quasi si rizela perché al Vomero la manutenzione non c'è perché i cittadini non pagano le tasse. Intanto chieda scusa ai cittadini Vomeresi. Vorrei ricordare che a Napoliabbiamo la Tari più cara d'Europa e che gli incassi dovrebbero coprire ampiamente anche il servizio di pulizia della città e la manutenzione del verde stesso. Io comincerei a parlare di inadeguatezza e di incapacità gestionale. Senza dimenticare che gli alberi del quartiere collinare sono pieni di insetti ed è impossibile passeggiare. La continua resa amministrativa ed il senso di abbandono dovrebbero essere accompagnati da un sussulto, un gesto di dignità politica perché chi non è un grado di assolvere ad una funzione dovrebbe inevitabilmente farsi da parte", conclude Venanzoni.