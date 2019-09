Napoli 12 milioni per la vulnerabilità sismica delle scuole L’assessore all’Istruzione Annamaria Palmieri: “ci siamo mossi per tempo”

L’assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri ha fatto sapere che è in fase di aggiudicazione l’indagine di di vulnerabilità sismica sulle 333 scuole di proprietà comunale.

l’assessore ha spiegato che “è un obbligo di legge ma siamo pronti ad avviare tutte le indagini necessarie con un impegno economico di 12 milioni di euro a valere sui fondi del Patto per Napoli. In ognuno degli edifici scolastici - ha aggiunto Palmieri - saranno svolte indagini sulla staticità ed effettuate indagini sulla vulnerabilità sismica. Siamo la città che investe di più sulla vulnerabilità sismica ci siamo mossi per tempo, avvalendoci anche della task force della Presidenza del Consiglio, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo. Abbiamo lavorato insieme tutto lo scorso anno per partire con un mega appalto".