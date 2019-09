Navigator, ultima spiaggia: andiamo da Zingaretti Una delegazione oggi al Nazareno per convincere De Luca a firmare la convenzione con l'Anpal

Una delegazione di navigator è stata ricevuta ieri dal segretario regionale del Partito Democratico, Leo Annunziata. L’incontro, al quale era presente anche il segretario cittadino dei Giovani Democratici Ilaria Esposito, ha avuto come oggetto la situazione dei 471 vincitori campani della selezione pubblica per Navigator, la cui contrattualizzazione non è ancora avvenuta a causa della mancata sottoscrizione della convenzione con Anpal da parte della Regione Campania, unica regione italiana a non averla ancora firmata. I delegati dei manifestanti in aperta polemica con il governatore Vincenzo DeLuca hanno esposto al segreteraio Annunziata le loro ragioni e si sono dati appuntamento alla prossima settimana. Oggi, invece, una delegazione si recherà a Romapresso la sede nazionale del Pd in Largo del Nazareno, dove è previsto un incontro con rappresentanti della segreteria del Partito democratico. Tenteranno l'ultima carta, cioè quella di convincere i nuovi alleati di governo dei Cinque Stelle a fare pressing su De Luca per chiudere la questione. Ma non sarà facile.