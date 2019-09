Sottosegretari, tre campani: Sibilia, Tofalo e De Cristofaro In tutto 42 nomine, due riconferme e l'ingresso del napoletano De Cristofaro al Lavoro

Sono tre i sottosegretari campani nominati questa mattina dal Consiglio dei ministri. Insieme ai confermati cinquestelle Carlo Sibilia (Interni) e Angelo Tofalo (Difesa), entra in quota Leu il napoletano Giuseppe De Cristofaro (Lavoro).

Il premier aveva chiesto di non rinviare ancora le scelte e questa mattina, nel vertice a Palazzo Chigi, è arrivata l'intesa: in tutto 42 nomine, 32 sottosegretari e 10 viceministri. La maggioranza va ai Cinquestelle con 21 esponenti, 18 per il Pd, due per Leu, uno al Maie. I viceministri sono 6 in quota M5S, 4 per il Partito democratico. Solo quattordici le donne. Il giuramento avverrà lunedì.

Chi sono i tre campani:

Giuseppe De Cristorfaro, 48 anni, è stato coordinatore nazionale dei Giovani Comunisti, poi segretario di Rifondazione a Napoli. Eletto per la prima volta deputato alle politiche del 2006, nel 2018 fu candidato al Senato con Liberi e Uguali ma non fu eletto.



Carlo Sibilia. Avellinese, 33 anni, è uno dei i co-fondatori del Meetup Amici di Beppe Grillo di Avellino, molto vicino a Luigi Di Maio, eletto deputato alle politiche del 2013 e scelto da Grillo nel direttorio insieme con Di Battista, Di Maio, Fico e Ruocco. Primo firmatario di una legge che mirava all'abolizione delle cartelle per i piccoli debiti, rieletto nel plurinominale in Campania nel 2018 e promosso sottosegretario al Viminale nel primo governo Conte.



Angelo Tofalo. Salernitano di Pellezzano, 38 anni, mantiene la delega al Ministero della Difesa, dove era stato promosso nel primo governo Conte. Eletto deputato alle elezioni politiche del 2013 e confermato nel 2018.



Chi sono i viceministri. All'Economia vanno Antonio Misiani per il Pd (senatore della commissione bilancio, tesoriere del Pd con Bersani segretario) e Laura Castelli per i 5Stelle (che dunque ha vinto il derby nel Movimento con Buffagni). Stefano Buffagni (M5s) - vicino a Davide Casaleggio - sarà viceministro allo Sviluppo economico. Marina Sereni (Pd) e Emanuela Del Re(M5s) viceministri agli Esteri (per Del Re si tratta di una riconferma). Gli altri viceministri sono il 5Stelle Giancarlo Cancelleri alle Infrastrutture; il 5Stelle Pierpaolo Sileri - un medico - alla Salute, mentre la renziana ortodossa Anna Ascani andrà all'Istruzione. All'Interno saranno viceministri Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi (M5s)



Tutti i sottosegretari. La delega all'editoria va ad Andrea Martella del Pd. L'altro sottosegretario alla presidenza del Consiglio sarà Mario Turco, dei Cinquestelle, alla programmazione economica e investimenti. Sottosegretari ai rapporti con il Parlamento sono Simona Malpezzi, Pd (renziana) e Gianluca Castaldi (Cinquestelle). Agli Esteri come sottosegretari vanno Ivan Scalfarotto (Pd) (renziano, promotore dei comitati civici dell'ex premier); Manlio Di Stefano (Cinquestelle, vicino a Di Maio, riconfermato) e Riccardo Merlo (Maie, il Movimento per gli italiani all'estero, che ha votato la fiducia al governo giallo-rosso. Era già sottosegretario nel governo gialloverde). Agli Interni vanno Carlo Sibilia (M5S, riconfermato) e Achille Variati (Pd), ex sindaco di Vicenza. Alla Giustizia Antonio Ferraresi (M5S, anche per lui una riconferma) e Andrea Giorgis (Pd). Agli Affari europei Laura Agea (M5S). Alla Difesa: Angelo Tofalo (M5S) e Giulio Calvisi del Pd. All'economia Alessio Villarosa (M5S) (riconfermato) Pierpaolo Baretta (Pd) e Cecilia Guerra (Leu). Al Mise Alessandra Todde (M5S), Mirella Liuzzi (m5s), Gianpaolo Manzella (finora assessore nella giunta Zingaretti) e la renziana Alessia Morani. Alle Politiche agricole: Giuseppe L’Abbate (M5S).All'ambiente: Roberto Morassut. Alle infrastrutture Roberto Traversi (m5s) e Salvatore Margiotta (Pd). Al Lavoro: Stanislao Di Piazza e Francesca Puglisi. All'Istruzione Lucia Azzolina e Giuseppe De Cristofaro (Leu). Alla Cultura: Anna Laura Orrico (M5S) e Lorenza Bonaccorsi (Pd, con delega al turismo, assessora uscente nella giunta Zingaretti). Alla Salute la dem - e prodiana - Sandra Zampa.

Le reazioni. Spadafora: «Bella squadra di grandi competenze per rinforzare il governo e andare avanti fino alla fine della legislatura». Lo ha detto il ministro alle politiche giovanili e allo Sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio dei ministri che ha nominato la squadra dei sottosegretari del governo Conte II. Spadafora ha anche ringraziato tutti i sottosegretari uscenti.



Matteo Salvini: «Da Pd e M5S vergognosa spartizione delle poltrone». «Continua la vergognosa spartizione di posti e poltrone di Pd e M5s. Festeggiate e mangiate finchè siete in tempo tanto prima o poi gli italiani vi manderanno a casa». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini commentando la nomina dei sottosegretari e vice ministri del governo.