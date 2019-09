Il Presidente Fico alla mostra di Bud Spencer Contro la camorra dobbiamo fare uno scudo con tutte le istituzioni.

Il presidente della Camera, Roberto Fico ha visitato oggi la mostra multimediale dedicata a Bud Spencer allestita nelle sale del Palazzo Reale di Napoli.

Fico intrattenendosi con la stampa è intervenuto sull’inquietante episodio dei colpi di arma da fuoco sparati contro il portone dell’associazione Figli di Maria a San Giovanni a Teduccio. Il Presidente ha espresso “Massima solidarietà ma anche azione che è stata portata in questi mesi a San Giovanni a Teduccio, anche da tutte le forze dell'ordine. L’associazione Figli di Maria è una realtà importantissima, fondamentale per la zona, che aiuta le famiglie, che aiuta i minori, quindi va tutelata, aiutata e soprattutto ci vuole uno scudo a difesa di questa fantastica fondazione che fa un lavoro eccezionale. Quando andiamo a riprendere i ragazzi dalle periferie o da quei luoghi e li andiamo a rimettere sulla via giusta è lì che la camorra si indebolisce ed è lì che la sconfiggiamo. L'unico modo che abbiamo per sconfiggere la camorra è spezzare la catena, riuscire là dove lo Stato era assente, farlo essere presente insieme a tutte le realtà, far sì che ci sia una nuova storia. Siamo vicini alla Fondazione - assicura Fico - sono stato lì, c'è stato Mattarella, continueremo su questa strada senza fermarci”.

Sulle alleanze che vedrebbero Fico come leader di un nuovo campo di sinistra in Campania il Oresidente della Camera è stato chiaro affermando “non parlo di alleanze, nella mia agenda in questo momento non c'è il tema alleanze ma c'è il tema fondamentale della Camera che deve lavorare nel migliore dei modi".

Mentre sul nuovo rapporto con il Partito Democratico, Fico sottolinea "il momento di grande dibattito. La strada che seguiamo è quella di portare avanti le tematiche contenute nel programma per cui siamo stati votati nel 2018. Quel programma deve andare avanti. Dopo il 33% alle politiche del 2018 - ricorda Fico -siamo entrati in Parlamento dicendo che volevamo realizzare un programma. Quello è il punto centrale. Elezioni ogni anno e mezzo - insiste il presidente della Camera - non fanno bene a nessuno, soprattutto non fanno bene ai cittadini".

Anche sull’Europa Fico è fiducioso sul “cambiamento che deve esserci in Europa” e sul “contributo che il Movimento 5 Stelle deve dare in questo processo. Il voto alla Presidente von der Leyen va in questo senso. Lei vuole mettere al primo punto la riforma del regolamento di Dublino, il patto sul clima. Ci sono molti punti di un’idea di Europa che sta cambiando”.