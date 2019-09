Città Metropolitana: approvati 18 milioni di lavori stradali Il consigliere delegato alle strade Raffaele Cacciapuoti esprime grande soddisfazione per il lavoro fatto

Luigi de Magistris nella veste di Sindaco della Città Metropolitana di Napoli ha approvato stamattina i progetti per i lavori di sistemazione, pavimentazione, riqualificazione della rete stradale provincia di Napoli- assi a scorrimento veloce, per oltre 18,6 milioni di euro che verranno eseguiti nel 2019.

Raffaele Cacciapuoti, consigliere metropolitano delegato alle strade, ha esperto grande soddisfazione ricordando lo straordinario lavoro che l’amministrazione di Piazza Matteotti sta mettendo in campo sotto la guida del Sindaco de Magistris. ”A conferma del nuovo piano straordinario delle strade - ha aosservato - di proprietà o competenza della Città Metropolitana, affideremo i lavori per un ammontare di 19 milioni (dei 50 stanziati dal Piano Strategico Metropolitano). Il mio intento, come delegato alle Strade, è quello di ridare decoro e sicurezza alle strade dell’intera provincia. Ringrazio il sindaco metropolitano de Magistris per l’attenzione che dà al tema strade e sicurezza”.