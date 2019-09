De Magistris: su Whirlpool il governo dimostri autorevolezza A margine della celebrazione per la festa di San Gennaro il Sindaco ha incontrato i lavoratori dello stabilimento di via Argine

A margine della celebrazione per la festa di San Gennaro il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine che anche oggi hanno portato la protesta e il dramma lavoro al centro della festa del santo patrono.

Il primo cittadino ha detto che "ora il governo deve dimostrare la sua autorevolezza. Domani - ha sottolineato il sindaco - finalmente il ministro dello sviluppo economico incontrerà l'azienda e farà il punto della situazione. Quello che rammarica di questa vicenda è che c'è un accordo firmato tra governo, sindacati e azienda nell'ottobre 2018, un accordo in cui l'azienda assicurava che non sarebbe andata via da Napolie che avrebbe fatto un piano industriale mentre il governo avrebbe fatto la sua parte. Io penso che gli accordi vadano rispettati, capisco che i contratti tra le forze politiche si straccino, ma questo è sulla pelle dei lavoratori, quindi mi aspetto dal governo un segnale forte, perché non è possibile che 400 e oltre lavoratori perdano il lavoro e a Napolisi perda un presidio industriale importante. Altrimenti vorrà dire che sono solo parole il voler investire e ripartire dal Sud. Noi siamo schierati con i lavoratori per preservare una realtà industriale importante e stiamo facendo la nostra parte, non solo sulla solidarietà ma anche con fatti concreti. Stiamo lavorando per trovare una soluzione nella direzione giusta, oggi però un colpo lo deve battere il governo italiano" ha concluso l'ex pm.