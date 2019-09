De Luca: "Italia viva? Esigenza di protagonismo di Renzi" "Scelta sbagliata, ma il Pd va cambiato: la balcanizzazione correntizia è un problema"

E' intervenuto nuovamente sui social, Vincenzo De Luca, per commentare la decisione di Renzi di uscire dal Pd e di fondare "Italia Viva". Scelta che il governatore torna a definire sbagliata: "Ho la sensazione che la nascita di Italia Viva derivi più da un'esigenza di protagonismo di Renzi che da un bisogno politico vero e proprio. Si tratta, secondo me, di una decisione sbagliata che produrrà un ulteriore momento di confusione nel panorama politico italiano. Questa novità, però, non deve far dimenticare che oggi nel Pd c'è una necessità ineludibile di rinnovamento del partito. La balcanizzazione correntizia è un problema drammatico che va affrontato di petto".