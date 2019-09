Dopo mesi di attesa Annunziata vara la segreteria del Pd 25 i componenti del nuovo organismo, entrano tutte le componenti

Sono passati più di 7 mesi dal congresso regionale a primarie aperte nel quale Leo Annunziata fu scelto come segretario regionale del Partito Democratico appoggiato da una compagine composita che metteva insieme anime diverse dell’universi democratico campano.

Dopo mesi passati in un limbo nel quale ogni componente locale chiedeva il suo “premio” e dopo che il Segretario regionale aveva a più riprese indicato un termine entro il quale avrebbe fatto i nomi della sua segreteria per poi invece rimanere in silenzio, oggi è stata varata la segreteria regionale.

Sono 25 i componenti con una predominanza maschile ben 16 uomini e 9 donne. Un numero così elevato di soggetti è servito al segretario a trovare una quadra che non lasciasse nessuno a bocca asciutta.

Questi i nomi comunicati dal Pd campano: Vicesegretario Vicario, Armida Filippelli, Vicesegretari, Alfredo Affatato e Gianluca Sannino; altri componenti: Anna Canzanella, Gennaro Oliviero, Giorgio Zinno, Venanzio Carpentieri, Stefano Farina, Francesco Picarone, Marianna Dell’Aprovitola, Michele Saviano, Raffaele Del Vecchio, Maria Fortuna Incostante, Gaetano Bocchino, Florinda Verde, Italo Palumbo, Antonella Cammardella, Franco De Michele, Mauro Calatola, Luigi Cimmino, Antonietta Ruocco, Valeria Piccolo, Luisa Pezone, Vincenzo Aquino, Cosimo Lepore.

Partecipano alla segreteria per funzione: Nicola Landolfi, presidente assemblea regionale; Nicola Salvati, il tesoriere, Mario Casillo, capogruppo alla regione Campania, Pasquale Stellato, segretario GD Campania.

“Una segreteria unitaria che sarà aperta al confronto e proiettata al coinvolgimento anche di sensibilità esterne, determinata ad affrontare con grande credibilità e compattezza le prossime sfide per il futuro della Campania” si legge nella nota inviata alla stampa dal Pd campano che comunica che mercoledì 2 ottobre si svolgerà la prima riunione del nuovo organismo.