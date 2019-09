De Magistris domani dal ministro del lavoro Patuanelli Il Sindaco annuncia l’incontro al MISE per discutere della vertenza Whirlpool

Fissato per domani l’incontro del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il ministro del Lavoro Patuanelli, per discutere della vertenza Whirlpool.

Ad annunciarlo è stato proprio il primo cittadino partenopeo che ieri durante la manifestazione dei lavoratori Whirlpool di via Argine aveva usato termini duri contro.

''Il Governo deve sapere - ha detto il sindaco - che se questa partita non viene presa in modo serio e concreto noi lo interpreteremo come un attacco alla città, alla capitale del Mezzogiorno. Non accettiamo né prese in giro né discriminazioni, ma sono convinto di trovare nel ministro l'adeguata sensibilità per risolvere questa vertenza che sta portando all'esasperazione le famiglie e che rischia di trasformare una giusta vertenza sociale per il lavoro in una questione di ordine pubblico e questo sarebbe inaccettabile. Se qualcuno vuole trasformare questa vertenza in una conflitto armato - ha aggiunto - sappia che si mette contro la città''. De Magistris ha ribadito che la lotta degli operai Whirlpool è ''la battaglia della città'' e chiede al Governo ''di dimostrare ''la sua autorevolezza nel far rispettare l'accordo siglato a ottobre 2018 tra esecutivo, azienda e rappresentanze sindacali''. ''Lo Stato - ha concluso - deve dimostrare la sua credibilità e tra Stato e multinazionali deve prevalere lo Stato che mette al centro il diritto al lavoro come sancito nell'articolo 1 della Costituzione perché non possiamo consentire che 400 persone vadano a casa per una scelta industriale di voler delocalizzare all'estero, per salvaguardare altri stabilimenti in Italia e guarda caso chiudere proprio Napoli’’.