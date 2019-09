De Luca: i Navigator evitino le buffonate Il Presidente della Regione annuncia un concorso per 660 assunzioni a tempo indeterminato presso i centri per l'impiego.

“Entro fine settembre credo che riusciremo a bandire un altro concorso per 660 assunzioni a tempo indeterminato presso i centri per l'impiego. I navigator facciano i concorsi come tutte le persone normali ed evitino di fare buffonate". Queste sono le parole nette del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca pronunciate ai microfoni di Radio Crc dopo che ieri quattro navigator hanno cercato di parlare con il governatore mentre era impegnato in una conferenza stampa a Castel Volturno.

"Erano quattro persone - ha raccontato De Luca - le solite buffonate, uno si alza, un altro registra con il telefonino. Questo mi convince ancor di più ad aver fatto benissimo a non avere un rapporto diretto o indiretto con queste persone. Chi vuole fare i concorsi li faccia come tutte le persone normali, senza fare furbate. Questa storia in Campania per quanto mi riguarda è finita, il lavoro nel pubblico impiego si ottiene facendo concorsi pubblici, non facendo buffonate".