I lavoratori Whirlpool in corteo al consolato Usa Sfilano per la città gli operai di via Argine

Ancora in corteo i lavoratori della Whirlpool di via Argine. Stamattina un corteo è partito dalla stazione della metropolitana di Mergellina per dirigersi verso il consolato Usa.

Lo slogan “Napoli non molla” è ovunque anche in inglese per l’occasione “Naples won’t give up”. Nel giorno dell’incontro tra il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente degli USA Trump gli operai hanno deciso di far sentire la loro voce. Tra gli slogan anche un ironico “ce magnamm e merican” e una versione rivista della canzone “tu vuo fa l’americano”

I lavoratori sono passati in corteo sul lungo mare per giungere al consolato in piazza della Repubblica per chiedere di essere ricevuti dalla neo console Mary Avery, in servizio dal 16 settembre scorso.

Al console gli operai chiederanno di portare all’attenzione del Presidente Donald Trump le loro richieste.

Gli operai vogliono il rispetto degli accordi e non accettano la decisione unilaterale dell’azienda di cedere lo stabilimento alla Prs.